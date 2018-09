Vrouw onder vrachtauto in De Lier

Brandweer en ambulances zijn ter plekke gekomen voor hulpverlening. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Een uur na het ongeluk, was het nog niet gelukt om de vrouw onder de vrachtwagen vandaan te halen.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden zegt tegen De Telegraaf dat er een persoon onder een vrachtauto is gekomen die moeilijk vrij kwam. Met behulp van een grote kraan is de vrachtwagen opgetild en is de persoon vrijgekomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De woordvoerder kon niet bevestigen of het om een vrouw ging.