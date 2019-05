Dierenambulance rukt uit voor roerloze varaan

Eenmaal aangekomen zat het diertje roerloos in de struiken. „Toen ik aankwam, liep iemand me tegemoet”, vertelt Ellis Klinkenberg van de Dierenambulance aan NH Nieuws.

Toen ze de grote varaan zag, moest even slikken: „Hij zat daar heel stil. Ik heb hem met een handdoekje aangeraakt maar hij bleef maar stil. Ik dacht dat ’ie misschien onderkoeld was. Toen heb ik heel voorzichtig even gevoeld.”

Toen bleek dat het om een opgezette varaan ging. „Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Varanen zijn best sterk en ik was toch een beetje bang”, vertelt ze.

Omstanders hebben hun excuses aangeboden aan omdat Ellis voor niks was komen voorrijden. Ze vermoed dat iemand een goede grap wilde uithalen en het beest in de bosjes heeft neergelegd. .

De dierenambulance heeft het beestje toch even meegenomen. „Mocht iemand ’m missen dan horen wij het graag”, zo schrijft de Dierenabulance op Facebook. Zij zagen er de humor wel van in. „Wij rijden voor alle dieren, ook die opgezet zijn.”