NCTV: Kick Out Zwarte Piet niet terroristisch

De omstreden club die onder aanvoering van activist Jerry Afriyie protesteert tegen Zwarte Piet had zich beklaagd over een vermelding in het Dreigingsbeeld Terrorisme 2017 dat de NCTV heeft uitgebracht. KOZP wordt daarin genoemd als activistische organisatie, wat volgens de NCTV betekent dat de organisatie ’binnen de grenzen van de wet’ probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Dat KOZP toch wordt genoemd in de rapportage, komt doordat het Dreigingsbeeld Terrorisme ook in kaart brengt waar in de samenleving sprake is van polarisatie. De Zwarte Piet-discussie wordt daarom al enkele jaren in de rapporten gemeld.

De stichting stelt in een reactie ’blij’ te zijn met de brief van de NCTV. KOZP hoopt dat „het negatieve beeld waar de groep en haar leden tot op de dag van vandaag schade van ondervinden” wordt bijgesteld.

’Het is oorlog’

Het gezicht van de anti-Piet beweging is de Ghanese Nederlander Jerry Afriyie. ’Het is oorlog’, riep hij vorig jaar tijdens een betoging van Antifa, de radicaal-linkse beweging die geweld niet schuwt. „De één gaat zingen op de Dam, de ander gaat met een knuppel naar een intocht. Ik vind dat ze allebei de ruimte moeten krijgen”, zei hij eerder op een bijeenkomst in Leiden.

