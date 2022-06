Kind (4) valt meters naar beneden in H&M in Brussel

Ⓒ Hauke-Christian Dittrich/dpa

BRUSSEL - In de Nieuwstraat in Brussel is een vierjarig jongetje maandag ruim zes meter naar beneden gevallen in een pand van winkelketen H&M. Het kind is in levensgevaar.