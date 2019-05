Senator Duthler laat Quote-zaak niet rusten

Eerder spande Duthler ook al een kort geding aan tegen Quote. Ze wilde dat het maandblad publicaties over haar zou rectificeren. Dat verloor ze. Volgens de rechter trof het blad geen blaam. Quote schreef onder meer over ’schimmig zakendoen’ en de ’dubbele petten’ van de politica in de senaat. De rechter oordeelt dat de auteurs zich baseerden op feiten.

De uitspraak was reden voor de VVD-fractie in de Eerste Kamer om Duthler de deur te wijzen. Ze weigerde echter om haar zetel in te leveren. Ze is nu een eenmansfractie. Lang duurt dat niet meer. De Eerste Kamer wisselt vanwege de recente Provinciale Statenverkiezingen binnenkort van samenstelling. Duthler stond niet meer op de lijst.

De politica is al met al niet bereid de zaak te laten rusten. Ze kondigt vandaag in een persbericht aan weliswaar niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de kortgedingrechter, wel bereid ze een bodemprocedure tegen Quote voor. Ze is van mening dat de rechter in het kort geding niet is ingegaan op de feiten.

Ze verwacht daar meer van in een bodemprocedure. „Dit vraagt een lange adem, maar partijen hebben er het volste vertrouwen in dat dat meer dan de moeite waard is”, staat in het persbericht dat is uitgedaan door First Lawyers, het advocatenkantoor waar Duthler werkzaam is.