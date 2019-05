Dode (53) in vijver Rosmalen door misdrijf omgekomen

De recherche onderzoekt de dood van Betuw en zoekt dringend naar getuigen. De man werd al langere tijd vermist. „Hij verliet op woensdag 2 januari van dit jaar zijn appartement in Rosmalen. De recherche was sinds die tijd naar hem op zoek en hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder een misdrijf”, aldus de politie donderdag.

Uiteindelijk werd Van Betuw door een medewerker van de plantsoenendienst in een vijver op het voormalige terrein van de GGZ in Rosmalen eind april aangetroffen. Kleding en andere kenmerken bevestigden toen al dat het om de vermiste man moest gaan. Het lichaam lag waarschijnlijk al maandenlang in de vijver en was daardoor flink aangetast. „Hoewel op het eerste gezicht geen aanwijzingen werden gevonden voor een misdrijf, werd besloten om sectie te verrichten. Daaruit werden duidelijke sporen van geweld gevonden”, zegt de leider van het onderzoeksteam.

Getuigen

De politie zegt met meerdere mensen over de verdwijning te hebben gesproken. „We proberen nog meer duidelijkheid te krijgen over wat hij op de dag van zijn verdwijning allemaal heeft gedaan en iedereen die meer weet willen wij natuurlijk heel graag spreken”, vertelt de recherche, dat het team inmiddels heeft uitgebreid tot zo’n twintig rechercheurs.„Bart van Betuw viel op mannen en het is goed mogelijk dat hij die avond een afspraakje had met iemand, bijvoorbeeld in de omgeving van De Wamberg. Uiteraard worden ook andere scenario’s door ons onderzocht.”

De politie ’begrijpt heel goed’ dat niet iedereen staat te springen om met tips te komen, bijvoorbeeld omdat kennissen niets weten van hun homoseksuele contacten. „Toch is informatie van deze mannen voor ons van groot belang. Ze moeten weten dat al hun informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer mensen anoniem willen blijven zijn daar ook mogelijkheden voor. Blijf niet rondlopen met informatie”, benadrukt de recherche.