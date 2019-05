’Jongeheer’ hitsige tiener (16) bevrijd met cirkelzaag

Er moest een cirkelzaag aan te pas komen om de jongen te bevrijden, zo tonen videobeelden. Dat gebeurde in het ziekenhuis. Brandweerlieden en artsen werkten daarbij samen.

Op de beelden is te zien hoe de Maleisische jongen nerveus beweegt als de cirkelzaag in gereedheid wordt gebracht. Even daarvoor had hij, na een uur (!) vast te hebben gezeten, de moed verzameld om huisgenoten in te schakelen. Die belden de hulpdiensten.

Brandweercommandant Seniman Idris kreeg afgelopen maandag het belletje om 22.00 uur. „De metalen pijp was zo’n 15 centimeter lang met een dikte van 5 milimeter, en werd niet meer gebruikt”, meldt hij.

Toen de brandweer toesnelde, zaagde men ter plaatse een stuk pijp kapot, maar het lukte niet om de jongen - na uren nog steeds stijf van de zenuwen - te bevrijden. Hij werd met het stukje pijp naar het specialistische Sultanah Fatimah-ziekenhuis gebracht, waar artsen en brandweermannen samenwerkten om de penis te bevrijden. Dat lukte.

„De operatie is succesvol voltooid dankzij de expertise van het ziekenhuis”, zei brandweercommandant Idris. „De patiënt is stabiel. Zijn edele delen zijn door het incident flink gezwollen maar hij heeft slechts kleine verwondingen overgehouden.”

Bekijk ook: Sekstest

Bekijk ook: Miljardair sterft na operatie penis