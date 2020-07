Coronavirus had grote invloed op werk politie

Ⓒ HH / ANP

DEN HAAG - Het coronavirus heeft in het eerste halfjaar van 2020 grote invloed gehad op het werk van de politie, zo tonen de criminaliteitscijfers. „Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers”, aldus Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef woensdag.