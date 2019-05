Bommetje onder studentenplan coalitie

„Ik weet het nog niet zeker hoor”, laat ze weten. „Maar ik heb in de stukken nog onvoldoende onderbouwing voor het voorstel gezien. Ik vind de effecten van dit plan belangrijk. Mogelijk gaan studenten door dit voorstel niet studeren, of gaan ze een makkelijkere studie doen dan ze eigenlijk wilden.”

Als Duthler tegen stemt is de kans groot dat het plan sneuvelt. In de Tweede Kamer stemden alleen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU voor, de complete oppositie was tegen.

Duthler is sinds kort geen VVD-senator meer. Haar partij wilde van haar af na een rechtszaak over artikelen van Quote. De rechter oordeelde dat er in de artikelen over de dubbele petten van Duthler ’voldoende feiten’ te vinden waren. Voor de VVD was het reden om haar de deur te wijzen.

Migraine

Duthler is nu een eenmansfractie in de senaat en bezorgt – uitgerekend op verkiezingsdag – haar partij en de overige coalitiepartijen migraine. De renteverhoging op studieleningen is opgenomen in het regeerakkoord en gaat nu mogelijk niet door.

Opluchting

Voor studentenorganisaties zou het een opluchting betekenen. Volgens hen kost het verhogen van de rente studenten maandelijks ongeveer een tientje extra.

