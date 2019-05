WASHINGTON - Hij was de eerste Amerikaan na 11 september 2001 die als terrorist veroordeeld werd in de ’war against terror’. Hij zat 17 jaar vast. Maar nu loopt de ’American Taliban’ weer vrij rond in de VS. De Amerikaanse inlichtingendiensten maken zich grote zorgen. Want John Walker Lindh is nog steeds geradicaliseerd. En er is geen plan om hem weer veilig terug te brengen in de maatschappij.