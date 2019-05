Hup, terug naar buiten: weekend is kouder

Verder naar het oosten kan de zon ook steeds tussen de wolken doorkomen. Aan de kust liggen de temperaturen nog ietwat onder de twintig graden, elders erboven. „Daarmee is het vrij warm”, aldus Weerplaza.

Ook vanavond en vannacht is het ’vrij helder en droog’, al koelt het in de nacht wel af tot ongeveer tien graden. Ook morgen wordt het warm. U kunt dus een los bloesje aan bij de vrijdagmiddagborrel. „Alleen in het zuidoosten is vrijdagmiddag kans op een enkele bui”, meldt Weerplaza.

Aankomend weekend wordt het minder warm. Een noordwestelijke stroming voert dan frisse lucht over ons land aan; in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstaan, vooral in het noorden, lage wolken en nevel. Zaterdag zal bewolkt zijn - behalve aan zee en in het zuiden - en zondag ook.

De maxima-temperaturen in het weekend liggen tussen de 16 en 20 graden. Niet koud, maar zeker niet zo lekker als vandaag.