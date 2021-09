Rookalarm gaat af aan boord van ruimtestation ISS

Het alarm ging ’s nachts af in de Zvezda-module, die dient als leefruimte voor kosmonauten. Russische media melden op basis van communicatie tussen het ISS en grondteams dat de Rus Oleg Novitski rook had gezien en geroken. De Franse astronauten Thomas Pesquet liet weten dat de geur van verbrand plastic van het Russische deel van het station naar het Amerikaanse deel was overgewaaid. Uit voorzorg is een luchtfilter ingeschakeld om mogelijke rook uit de lucht te halen.

Alle systemen van het ISS zouden werken zoals ze moeten, meldt Roscosmos. Later op de dag staat er een ruimtewandeling op het programma en ook die kan gewoon doorgaan.