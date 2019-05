Imker spot eerste monsterwesp in Noord-Brabant

De stichting stelt dat het de eerste bevestigde waarneming van de Aziatische hoornaar in Noord-Brabant is. „De provincie dient het nest op te sporen en te bestrijden”, aldus een oproep van Stop invasieve exoten.

De Aziatische hoornaar kwam in 2004 vermoedelijk in Frankrijk terecht met een partij aardewerk uit China. Sindsdien wordt de wesp ook noordelijker in Europa waargenomen.

In september 2017 dook de monsterwesp voor het eerst op in Nederland, bij Dreischor in Zeeland. Het nest werd opgespoord en vernietigd. Later dook de wesp ook op in onder meer Amsterdam.

