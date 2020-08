Corona-noodkreet danceclubs Amsterdam: ’Meer dan de helft al technisch failliet’

Poptempel Paradiso organiseert avonden waarbij iedereen verplicht moet blijven zitten. Ⓒ Richard Sijmons

Amsterdam - De danceclubs in Amsterdam staat het water aan de lippen. Meer dan de helft van deze zaken is inmiddels technisch failliet. Het OAC (Overleg Amsterdamse Clubs), een organisatie van 26 clubs in de hoofdstad, heeft dan ook een noodkreet geslaakt en de hulp van de gemeente gezocht, in de hoop dat een deel van de clubs in de toekomst de deuren weer kan openen.