Station Den Haag druk, Utrecht en Rotterdam rustig

Op Den Haag CS staan wel twee rijen kiezers van enkele tientallen meters lang. ''Na de ochtendspits nam de drukte af en tijdens de daluren was er een rustige aanloop. In Rotterdam begint nu wel een avondspits te komen, maar daar zal geen wachtrij van tien minuten gaan ontstaan'', zegt de NS.

De stembureaus gingen om 06.30 uur open. De kieslokalen blijven tot 21.00 uur open. Op in totaal 63 stations zijn stembureaus. Het stembureau op het station in Castricum ging als eerste open, om middernacht.

10 % vóór de luncht

Een op de tien Amsterdammers had rond lunchtijd al gestemd voor het Europees Parlement. Rond 13.00 uur lag de opkomst op 10,5 procent. Dat was iets hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2014.

Toen was het landelijke beeld ongeveer gelijk. In Rotterdam had rond lunchtijd 11,7 procent van de kiesgerechtigden gestemd. In Den Haag 13 procent, net als in Eindhoven.

Internetadvies

Honderdduizenden Nederlanders hebben donderdag, op de dag van de Europese verkiezingen, een van de stemhulpen gebruikt. De StemWijzer is sinds middernacht 350.000 keer ingevuld, MijnStem 248.000 keer en het Kieskompas meer dan 50.000 keer.