Viertal vast voor laffe overval op 89-jarige vrouw

Twee overvallers met bivakmutsen stormden in oktober vorig jaar aan het begin van de avond de flat van de vrouw aan de Reinaertlaan binnen. Ze haalden de woning overhoop. Ook dreigden ze met een mes. Ze riepen dat ze daarmee de vingers van de vrouw zouden afsnijden. Het slachtoffer gaf daarop een behoorlijk geldbedrag af aan de overvallers.

Bij het onderzoek kijkt de politie ook of er een verband is met een incident een dag voor de overval. Twee slotenmakers hielpen de vrouw toen omdat zij haar sleutel was vergeten. Voor het klusje dienden de slotenmakers een forse rekening in.