Woede om ’Anorexia-been’

De boosheid richtte zich niet op het ontwerp of het gebruikte luxe lammetjesleer van Mansur Gavriel, maar om de kuit van het model. De online gemeenschap was het er in eerste instantie wel over eens dat dit een model was met een ernstige vorm van anorexia of dat de foto digitaal was bijgewerkt.

„Dit is het slechtste staaltje Photoshop ooit”, schrijft een kritische volger op Instagram. „Verwijder deze foto. Jullie promoten een ongezond lichaamsbeeld”, staat er verder tussen de reacties.

Maar als je langer naar de modefoto kijkt, blijkt het om een optische illusie te gaan. Het model draagt een grijsbeige jurk en die heeft net dezelfde tint als de achtergrond van de fotoachtergrond. De jurk valt over het been van het model en ‘snijdt’ er zo op het gezicht een groot stuk af.

Iedereen kan weer opgelucht adem halen, en Mansur Gavriel heeft z’n nieuwe schoenen op een goedkope manier onder de aandacht gekregen. Toch blijft de kritiek. „Waarom hebben ze niet voor een jurk in een contrasterende kleur gekozen. Ik krijg hier nachtmerries van”, concludeert een ander.