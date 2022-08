Servië verwijdert grensblokkades bij Kosovo

Kurti stelde als voorwaarde dat de wegversperringen bij de grens zouden worden opgeheven, waar de lokale Servische bevolking de weg blokkeerde met vrachtwagens en zware machines. Kurti hoopt op deze manier de oplopende spanningen in de grensregio te kunnen sussen.

Volgens RTS zijn de wegen maandagochtend bijna overal weer vrijgegeven. Wel zouden Servische burgers maandag al gevraagd worden een extra document in te vullen als ze naar Kosovo willen. Het is niet duidelijk of deze maatregel weer wordt opgeheven als de blokkades zijn verwijderd. Kosovaren die andersom naar Servië willen reizen hebben al zo’n document nodig.

Na een korte, in 1999 door NAVO-bombardementen beëindigde oorlog, scheidde het grotendeels door etnische Albanezen bewoonde Kosovo zich in 2008 officieel af van Servië. Dat land erkent die onafhankelijkheid niet, vanwege de belangrijke rol van Kosovo in de Servische geschiedenis en de aanwezigheid van een Servische bevolkingsgroep in het noorden. Tal van landen, inclusief China, Rusland en Spanje, erkennen de onafhankelijk van Kosovo evenmin.