Deel operaties geschrapt door personeelstekort

Volgens de medisch manager van het ziekenhuis vervalt 20 procent van de ingrepen en gaat de overige 80 procent gegarandeerd door. Spoedzorg, intensive care en acute opvang van patiënten blijven buiten schot. „Kwaliteit en veiligheid van zorg staat bij elke operatie voorop. En daarbij is uitgerust personeel een cruciale factor. Helaas is het tekort onder ons OK-personeel net als in veel andere ziekenhuizen in de vakantieperiode minder goed op te vangen”, zegt zij.

Het ministerie van VWS meldde juist donderdag dat het personeelstekort in de zorg terugloopt, doordat het aantal zijinstromers en herintreders toeneemt. Tegelijk groeit het aantal mensen dat de zorg verlaat.

Bekijk ook: Personeelstekort in zorg loopt snel terug

Bekijk ook: Kabinet waarschuwt voor zorguitgaven