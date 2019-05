PvdA grote winnaar Europese verkiezingen

De PvdA van Eurocommissaris Frans Timmermans haalt met 18,4% van de stemmen nu vijf (van de 26) zetels (was drie), CDA (min één) en VVD (plus één) hebben er vier, dan Forum en GroenLinks met drie.

De verbinding SGP en Christenunie komt op twee zetels uit.

Grote verliezer PVV

Grote verliezer is de PVV, die drie van de vier zetels in het Europees Parlement kwijtraakt. D66 wist de kiezer evenmin te overtuigen en halveert van vier naar twee zetels.

De SP, die opvallend hard campagne voerde tegen PvdA-lijsttrekker Timmermans, verliest een zetel en houdt er nog een over.

Dierenpartij naar nul

50PLUS heeft eveneens een zetel behaald. Vijf jaar geleden kwam de ouderenpartij net tekort voor een plekje in het Europees Parlement. De Partij voor de Dieren daarentegen raakt haar enige zetel kwijt.

In totaal kwam ruim 34 procent van de stemgerechtigden in ons land naar het stemhokje. In 2014 was dat 32 procent, in 2009 was dat 33.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd Forum van Baudet de grootste partij met 14,4 procent procent van de stemmen. De VVD was tweede met 13,9 procent. CDA was nummer drie met elf procent. Daarop GroenLinks met 10,7 en vijfde de PvdA met 8,5 procent. Zesde D66 met 7,7 procent.

