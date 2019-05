Treinloze dinsdag dreigt

Een lege stationshal zou op dinsdag 28 mei in het hele land een normaal beeld kunnen zijn. De NS beslist wellicht al vandaag of er wel treinen zullen rijden. Ⓒ Foto ANP

UTRECHT - Er is een grote kans dat er komende dinsdag helemaal geen treinen rijden als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Die gaat in volle omvang door. Het hele ov gaat plat. Een laatste ’goodwill-offensief’ van vervoerders bij de vakbonden is gisteren mislukt.