Klaver: links heeft gewonnen van rechts

GroenLinks heeft het bovendien „weer beter gedaan dan bij de Provinciale Statenverkiezingen” van twee maanden geleden, zegt Klaver. Dat is „een uitslag waar we echt mee in onze handjes knijpen.”

Klaver ziet de voorlopige exitpoll als een nederlaag van „het negativisme.” „Met alle campagnegeweld en alle aandacht heeft de VVD één zeteltje gewonnen. En je ziet dat de PvdA en GroenLinks het samen beter hebben gedaan.”

