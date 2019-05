May geeft de strijd op

Theresa May toonde zich nog goed geluimd toen ze met haar man Philip naar de stembus ging. Ⓒ foto AFP

Londen - De Britse premier Theresa May werpt de handdoek in de ring om een Brexit-akkoord door het Lagerhuis te loodsen. Naar verwachting maakt ze vandaag al duidelijk dat ze opstapt als partijleider van de Conservatieven. Als er over ruim zes weken een opvolger is gevonden vertrekt ze ook als premier.