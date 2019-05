GroenLinks minder zichtbaar door vaderschapsverlof

GroenLinks heeft haar bivak opgeslagen in een voormalig bankgebouw, het Nutshuis in Den Haag. „Links heeft gewonnen”, jubelt partijleider Klaver na het zien van de eerste exitpolls. „GroenLinks en PvdA zijn groter dan FvD en VVD. Top!”

Het lijkt wel ingestudeerd. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg zingt op dezelfde toon. „Wij nemen toe, de PvdA neemt toe, links neemt toe”, klinkt het tevreden.

Dat Forum - die de vorige keer nog niet meedeed - volgens de voorlopige uitslag in één klap groter lijkt te worden dan GroenLinks, daar hoor je niemand over. En dat de groenen nu op links plots de PvdA voor zich moet dulden is eveneens een domper, maar ook dat wordt door Klaver en kornuiten niet benoemd. Alleen bij Kamerlid Lisa Westerveld klinkt een kritische noot.

SP-campagnefilmpje

Ze baalt van het SP-campagnefilmpje waarin een look-a-like van Frans Timmermans op de hak werd genomen. Alle linkse partijen kregen daardoor een knauw vreest ze. „Het ging over linkse samenwerking en hoe lelijk dat kan zijn. De voorlopige uitslag had beter kunnen zijn.” De verminderde aanwezigheid van haar partijleider Klaver in de campagne speelde volgens haar ook een rol. „Jesse had vaderschapsverlof. Dat past ook bij onze partij, maar GroenLinks was er wel minder zichtbaar door.”

Zoals het er nu naar uitziet mag GroenLinks hopen op een zeteltje groei. Volgens de exitpolls klimt de partij van twee naar drie.

Tweede Kamerlid Bart Snels wijst erop dat de exit poll er bij de vorige verkiezing behoorlijk naast zat. „Toen zijn er volgens mij nog vijf zetels verschoven.” Dat de PvdA als een raket omhoog lijkt te schieten heeft weinig met de inhoud te maken, denkt hij. „Het is het Timmermans-effect. Mensen kennen zijn gezicht. Het is vertrouwd. Ik snap wel dat mensen op hem stemmen.”