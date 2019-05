Rutte: ’Voor mij telt dat wij winst hebben’

„Als dit de uitslag gaat worden kunnen we tevreden zijn”, reageerde Europees-lijsttrekker Malik Azmani waarna een commando volgde voor groots applaus. „In de campagne was er een tweestrijd, maar in deze exitpoll zie je dat één van de twee partijen gezakt is ten opzichte van de peilingen, voor mij telt dat wij winst hebben.”

Onder de borrelende liberalen klinkt toch wat teleurstelling. „We hadden op meer gerekend, maar Frans Timmermans kennen de mensen natuurlijk”, zegt een jongeman. VVD-leider Mark Rutte erkent dat hij meer had verwacht: „We hadden gehoopt de grootste te worden, daar ben ik eerlijk in.”

De minister-president blijft zoals altijd optimistisch: „Vorige keer werden we vierde, nu zijn we de tweede partij. Ik ben blij dat de partij die voor een Nexit is niet de grootste is geworden.”

De VVD hoopt dat er bij de einduitslag op zondag nog een vijfde zetel in zit, maar de regeringspartij denkt niet dat ze de PvdA nog kunnen inhalen. En komen de buitenlandse speculaties over Rutte’s vertrek naar Brussel nu uit? De premier kijkt streng: „Ik blijf in Nederland. Sowieso.”

