Applaus bij Forum voor Democratie flauwtjes

„We zijn alleen maar aan het winnen!” In een warm bovenzaaltje van het West-Indisch Huis in Amsterdam spreekt Thierry Baudet de aanwezigen aan alsof Forum de grootste winnaar is geworden van deze verkiezingen. En dat is ook zo, zegt Derik-Jan Eppink, lijsttrekker en beoogd fractieleider voor het Europees Parlement. „Met drie zetels, misschien vier, zijn we de grootste winnaar. We stoten door naar Europa. We kunnen gaan bouwen aan een eurosceptische beweging om bij de EU mee aan de noodrem te hangen.”

Toch. Als de eerste exitpolls bekend worden, is het applaus flauwtjes. Op deze avond, nadat leden en partijprominenten nog nagloeien van de spetterende tv-tweestrijd van hun voorman met premier Rutte, moeten zij bekennen dat drie zetels niet de zilvervloot is die ze heimelijk al zagen binnenvaren. De aanwezigen zijn op een feest gekleed, de mannen in pak, veel vrouwen in avondjurk. Er zijn 1600 bitterballen besteld voor de avond. Aan de locatie, het West-Indisch Huis, van waaruit in 1625 de opdracht werd gegeven een fort te bouwen op Manhatten, ligt het evenmin.

De macht op de hielen

Maar het gaat hier wel om meer dan zetels, zegt geschiedenisstudent Lex Cornelisse. „Deze verkiezingen zijn een peiling van de machtsverhoudingen tussen Forum en de rest.” Zijn boodschap: we zitten de gevestigde macht op de hielen. Zelf was hij actief bij de VVD, maar afgeknapt omdat het bij die partij vooral om de economie gaat. „Terwijl ik cultuur en waarden ook belangrijk vind.”

Met zijn andere jeugdige Forum-leden praat Cornelisse over de voorbije weken, waarin er voor de jonge partij nogal veel werveling was: een bestuursruzie waarvan Forum-grondlegger Henk Otten het slachtoffer werd. Ophef over een essay waarin Baudet vraagtekens plaatste bij abortus, euthanasie en werkende vrouwen. Verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste: allemaal kinnesinne, besluit het groepje.

’Ruggengraat’

„En die ruzie, hoe snel die was opgelost, toont juist de stabiliteit en ruggengraat van Forum”, zegt Daan van de Brug (21). „Otten is niet om zich heen gaan slaan. De leden zijn als een blok achter de partij blijven staan.” Het electorale effect, in de peiling krap twee zetels eraf, was ook slechts tijdelijk merkbaar. „Het was gewoon een spanning tussen ideologie versus pragmatisme. Dat hoort bij de professionalisering van een partij.” Otten is niet op de verkiezingsavond aanwezig.

’Geen gedoe’

Toch was niet iedereen in de partij blij met de filosofische overpeinzingen van Baudet en diens aanprijzen van een filmpje van extreemrechtse herkomst. Fractieleider Rob Roos van de Statenfractie in Zuid-Holland en beoogd Europarlementariër, bekende er last van te hebben in de formatie. Dat wil hij best nog een keer zeggen. Maar niet dat er daardoor ’gedoe’ is in de partij. Helemaal niet. Hij zegt het nog een paar keer: „Er ís geen gedoe.”

Dat lijkt er ook geenszins op als Annabel Nanninga de binnenplaats van het West-Indisch Huis op stuift, hooggehakt, in paarse jurk en met fel gestifte lippen. „Van nul naar drie zetels! Dat is toch geweldig! Natuurlijk hadden we er liever twaalf of vijftien gehad. Maar hier ben ik onwijs trots op.”

’Het gelijk aan onze kant’

Zo legt Baudet het ook uit als hij later op de avond in de bovenzaal zijn politieke familie toespreekt. „Wij hebben met z’n allen iets neergezet dat nog nooit in de geschiedenis is vertoond. Natuurlijk: groter is beter. Maar ons werk in Brussel kunnen we nu gewoon gaan doen: bouwen aan een eurosceptische beweging.” Wat die als eerste moet bereiken, is nog even de vraag. Een uitreden uit de EU ligt voorlopig niet voor de hand zolang er geen referendum mogelijk is in Nederland, zegt Baudet. Maar een beetje realisme naar Brussel brengen, ja, dat moet te doen zijn. „Wij hebben het gelijk aan onze kant. De realiteit ondersteunt ons verhaal.”