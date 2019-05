Lerarensteun voor klimaatactie op initiatief van Greenpeace

Spijbelende klimaatleerlingen gaan vandaag opnieuw de straat op, ditmaal met steun van honderden docenten. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Spijbelende klimaatleerlingen gaan vandaag opnieuw de straat op. Zij krijgen steun uit onverwachte hoek: honderden leraren. Die hebben zich onlangs verenigd in ’Teachers for Climate’ en ijveren voor groener onderwijs. Niet vreemd, want het docentencollectief is op initiatief van Greenpeace gestart.