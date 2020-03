OM: vier jaar cel voor bezit raketwerper

Het Team Criminele Inlichtingen kreeg begin december 2019 de tip dat het raketwapen in een woning in het Amsterdamse Osdorp lag voor een aanslag op misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie noemt deze tip waardevol en betrouwbaar, maar kreeg het bewijs voor een moordplan tijdens het onderzoek dat volgde niet rond. Daarom is uiteindelijk alleen het bezit van de raketwerper ten laste gelegd.

Lang strafblad

Yasine A. is een crimineel met een lang strafblad. Hij heeft meer dan de helft van zijn leven achter tralies gezeten. In 2013 werd hij nog voor negen jaar veroordeeld voor een bankoverval, waarbij er geschoten werd op de politie. Hij mocht drie jaar eerder naar buiten op voorwaarde dat hij zich goed zou gedragen.

Tijdens de periode van vervroegde invrijheidstelling werd de raketwerper gevonden. De officier van justitie: ,,De bewijslast voor een liquidatie is niet gevonden. Maar het strafblad van verdachte is verschrikkelijk zwaar en er moet ook rekening gehouden worden met de pro-criminele omgeving van verdachte.”

Geen antwoorden

Yasine A. was verder op geen enkel feit in staat een duidelijk antwoord te verschaffen. Hij was de enige met een sleutel van de garagebox van het huis van zijn vriendin in Osdorp, waar de raketwerper werd aangetroffen. A. kan niet uitleggen waarom zijn dna zat op het kussensloop en de tas, die om de raketwerper zaten. A. kwam met een verhaal dat hij de keuken had verbouwd, waarbij hij die twee attributen gebruikte. Dat deze om de raketwerper terecht waren gekomen, kon hij niet verklaren.

Datzelfde gold voor de vondst van de munitie en coke in een garage in Lijnden. A. gebruikte deze voor zijn werk, maar ook over deze twee illegale zaken had hij geen sluitend verhaal. Zijn dna zat op de zakjes waarin de coke zat.

Wat het Openbaar Ministerie betreft moet A. niet alleen vier jaar de gevangenis in voor de nieuwe feiten. De officier van justitie duidde dat zij ook wil dat A. alsnog de drie jaren uitzit voor de overval.

Uitspraak: 17 maart.