Camera met toplessfoto's zoekgeraakt

Geen grote ramp zou je zeggen, maar voor Lily hebben de opgeslagen beelden een bijzondere waarde.

Het geheugenkaartje van de Lumixcamera staat namelijk vol met toplessfoto’s van haar. Die had ze over de hele wereld speciaal gemaakt omdat ze een fotoboek wil uitbrengen over borstkanker. De foto’s zouden vrouwen over de hele wereld ’meer kracht moeten geven en ze vrijer en zelfstandiger maken’, zo schrijft Lily die een grootmoeder heeft die borstkanker had.

Mika vermoedt dat ze haar camera is vergeten op een rustplaats nabij Sligachan op Skye. Ze vraagt in een oproep aan de ’aardige Schotten’ om haar te helpen. „Wie heeft het toestel gezien en kan het me teruggeven? Het gaat me niet om het geld, maar de beelden die erop staan zijn erg belangrijk voor me”, schrijft ’Lilythenomad’ op Instagram.