Ezeltje gered door nieuwe pacemaker

„Ik heb hem zes jaar geleden aangeboden gekregen. Hij viel om de paar minuten om, hij had een hartafwijking”, vertelt Jacqueline van de ezelopvang.

De ingreep zes jaar geleden slaagde, maar de tweedehands pacemaker begon ermee op te houden. „De batterij was leeg. Nu heeft hij er een gekregen die over datum was en niet meer bij een mens mag worden ingebracht. Maar wel een supermoderne, hij heeft zelfs wifi”, lacht Jacqueline.

Dio werd geopereerd in het Universiteitsziekenhuis van Gent. Daar hebben ze uit sympathie een belangrijk deel van de kosten van de ingreep op zich genomen.