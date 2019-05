Rechtszaak viervoudige moord in Enschede

LIVE – Verslaggever Mark Mensink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De verdachten van de moorden zijn een vader en twee zoons uit Hengelo en Nijverdal. In eerdere zittingen zwegen ze; twee van hen ontkenden via hun advocaten elke betrokkenheid bij de moorden. Volgens het OM is er een waslijstaan bewijzen zoals camerabeelden, bloedsporen, schoensporen en getuigen die de mannen hebben gezien.

Al binnen een paar dagen na de ’kwartetmoord’ werden een vader en zijn twee zoons als verdachten opgepakt: Camil A. (58) uit Hengelo en zijn zoons Dejan(32) uit Hengelo en Denis (30) uit Nijverdal.

Het drietal is van Servische komaf en was geen onbekende voor justitie. Op camerabeelden van die middag is een auto te zien die op naam van een van hen staat, en rond kwart voor drie door de straat van de growshop rijdt.

De moorden zijn omstreeks halfdrie gepleegd. In de auto zijn later bloedsporen gevonden. Ook hebben buurtbewoners het drietal zien lopen. De vader had een gleufhoed op die later in zijn woning is teruggevonden. Ook in de growshop heeft het drietal sporen nagelaten. Zo zijn er in de growshop hulzen gevonden van een kaliber dat ook is gebruikt in een afpersingszaak waarin de drie ook verdachten zijn. Tot nu toe hebben de drie hun kaken op elkaar gehouden.