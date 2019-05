Net als de bewoners klagen de bedrijven over de vliegen. „Het gaat om zowel grote als heel kleine vliegen. Je maakt er een dood en je krijgt er tien voor terug. Het lijken wel kakkerlakken”, vertelt een bewoner.

Afvalcontainers

Volgens de winkelmedewerkster is er wel vaker overlast van vliegen. „Vaak komt dat door schepen die hier gerepareerd worden en afvalcontainers aan boord hebben. Die liggen dan drie dagen te rotten. Maar het kan ook door al dat zwerfafval komen die mensen hier achterlaten. Ik heb net een half uur vuilnis staan scheppen. Dat afval trekt ook ratten aan, wat ook weer een plaag is.”

Duwbakken

Het is volgens milieudienst DCMR en de gemeentelijke dienst Stadsbeheer een groot raadsel wat de oorzaak is. „We hebben onderzoek gedaan, maar nog geen oorzaak kunnen vinden”, vertelt de DCMR. Zo werd er onder meer onderzoek gedaan bij twee duwbakken die bij het Eiland van Brienenoord liggen, maar die bleken niet de oorzaak te zijn. In een dag tijd kwamen er vanuit de wijken 24 klachten bij DCMR binnen. Sinds maandag melden bewoners de overlast. Ook bij Stadsbeheer kwamen er veel meldingen binnen.

„We hebben nu bijna dertig klachten binnen”, aldus een woordvoerster. Uit monster zou blijken dat de kleine kamervlieg zorgt voor overlast. DCMR en Stadsbeheer zijn gezamenlijk op pad om de bronnen te vinden.