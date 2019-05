Vrouw (102) verdacht van moord op buurvrouw (92) in verzorgingshuis

De verdachte op leeftijd ondergaat momenteel psychologische tests om te bepalen of ze toerekeningsvatbaar is, zo schrijft Nieuwsblad.

Het slachtoffer werd zaterdagavond dood aangetroffen in haar kamer in het rusthuis in Chezy-sur-Marne, in het noordoosten van Frankrijk.

„De 102-jarige buurvrouw van het slachtoffer was erg onrustig en vertelde aan iemand van het medisch personeel dat ze iemand vermoord had”, voegt Trihn er aan toe.

Vanwege haar verstrooidheid en onrust is de vrouw overgebracht naar de psychiatrische afdeling waar ze wordt onderzocht. Er is een onderzoek geopend naar vrijwillige doodslag tegen een kwetsbaar persoon. De vrouw kon nog niet ondervraagd worden, het onderzoek blijft lopen tot de vrouw gehoord kan worden.

Uit de psychologische tests moet blijken of ze vervolgd kan worden of dat ze ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt.