Nog eens drie doden op Mount Everest bij mega-expeditie

„Twee Indiase klimmers zijn gisteren op de Everest gestorven”, meldt Mira Acharya van de afdeling toerisme in Nepal, terwijl organisatoren van expedities het derde dodelijke ongeluk bevestigden. Door de drukte op de berg en de lange rijen die dat met zich meebrengt, is de kans op hoogteziekte en bevriezing aanzienlijk groter. Eerder deze week kwamen ook een Amerikaanse en Indiase klimmer om het leven. Onder de klimmers die de Mount Everest deze week willen betreden zijn ook Nederlanders.

De regering van Nepal heeft voor dit jaar een recordaantal van 378 klimvergunningen verleend aan klimmers. Dat is lucratief voor het arme land, want alpinisten moeten omgerekend 10.000 euro betalen om de hoogste (8848 meter) berg ter wereld op te mogen. Maar de beklimming is niet zonder gevaar. Op foto’s is te zien hoe een lange rij klimmers zich op de bergtoppen vormt. Zo gingen alleen woensdag al tweehonderd klimmers tegelijk de berg op.

Tot nu toe is het meer dan 5000 mensen gelukt om de top (8.848 meter) van de Mount Everest te bereiken. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en zijn Nepalese sherpa Tenzing Norgay waren de eersten in 1953.