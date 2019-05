’Sociale zekerheid moet fors worden versoberd’

Volgens Brinkman zijn de maatschappelijke omstandigheden veranderd: „Er zijn meer tweeverdieners, we leven internationaler en we worden ouder. Je moet naar de AOW, de kinderopvang, de ziektewet of wat dan ook durven kijken. We hebben als burgers en gebruikers moeite om afstand te nemen van het bestaande, maar het systeem is topzwaar geworden.”

Veel ergernis is er bij de CDA’er over het debat over de renovatie van het Binnenhof: „Dat we daar eens een keer een flinke schep geld tegenaan gooien zodat het niet slechts één kabinetsperiode meegaat, maar een aantal decennia, dat is zo gek nog niet. Vergeet niet: alle grote projecten in de wereld die goed gebruikt en bezocht worden, brengen geld in het laatje.”

Brinkman neemt op 4 juni afscheid van de Eerste Kamer. In de jaren ’90 was hij de gedroomde opvolger van minister-president Ruud Lubbers, gereed om het premierschap over te nemen. Maar hij werd door Lubbers bekritiseerd en het CDA leidde een recordverlies van 20 zetels en belandde in de oppositie van het kabinet Paars I.