Amerikaan: ’Wie heeft mijn huis schoongemaakt?!’

„Je kon de schoonmaakproducten nog ruiken,” aldus Nate Roman. „Ik wist dat er iets niet in de haak was dus ik zocht gelijk rond het huis. Zo ontdekte ik dat mijn badkamers waren schoongemaakt.” De kamer van zijn zoontje was al in tijden niet zó schoon geweest.

In gesprek met de lokale zender zegt de politie dat Roman op 16 mei had gebeld om een inbraak te melden. Niets miste. Sterker nog: het zag er fantastisch uit. Naast de badkamer waren ook bijna alle andere kamers rechtgetrokken. De vuilniszak met afval stond keurig bij de achterdeur.

’Het zijn vreemde dagen’

Na het ’incident’ werden er geen inbraaksporen aangetroffen. Ook de buren hebben niets opmerkelijks gezien. „Het zijn vreemde dagen,” aldus Roman in gesprek met de lokale zender. Hij vervolgt: „Het voelt gek dat iemand in je huis is geweest. Ik wacht nog op het moment dat ik een heel onaangename verrassing aantref.”

Zelf denkt Roman dat een schoonmaakbedrijf per ongeluk het verkeerde huis is binnengegaan.

Er is echter één ruimte in het huis dat niet werd schoongemaakt: „De keuken hebben ze gelaten zoals die was, dat was wel teleurstellend.”