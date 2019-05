Landelijke intocht Sinterklaas is in Apeldoorn

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ingrid de Groot

APELDOORN - De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Apeldoorn. De goedheiligman en zijn gevolg arriveren op zaterdag 16 november in de Gelderse plaats. "Wij zijn heel blij dat Sinterklaas voor gezinsstad Apeldoorn heeft gekozen. Wat een eer", zegt burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers.