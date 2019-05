Racer Antwerpen krijgt vijftien maanden cel

De rechtbank in Antwerpen gaf de Tunesiër uit Frankrijk ook een boete van ruim 9000 euro. De veertiger werd veroordeeld wegens verboden wapenbezit, bezit van cocaïne en het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Antwerpen werd in de ochtend van 23 maart 2017 opgeschrikt door een rode Citroën met Frans nummerbord die als een dolle over de Meir reed. Twee militairen probeerden hem te laten stoppen, maar hij negeerde hun bevelen en sloeg op de vlucht. De autoriteiten vreesden dat het om een terroristische aanslag ging.

Mohammed R. werd wat later door een speciale eenheid aan de kant van de weg in zijn auto aangetroffen. Hij had zijn voeten uit het raam gestoken en luisterde naar muziek. De man bleek onder invloed van alcohol, cocaïne en wiet.

Na de arrestatie verzwakte het Openbaar Ministerie de terreurverdenking al snel, hoewel de verdachte twee sierdolken, een gedemonteerde riotgun, een militair camouflagevest en een bidon brandstof in de kofferbak had.