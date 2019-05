Inwoner Brielle treft slang aan in bijkeuken

Een agent kwam ter plaatse om de bewoners gerust te stellen en het exotische dier te verwijderen uit de woning. Ⓒ FACEBOOK POLITIE HARINGVLIET

Een krioelende slang in de bijkeuken, dat is weer eens wat anders dan een mier of spin. „Dat is toch even schrikken”, schrijft politie Haringvliet op Facebook. Bewoners vonden het exotische dier in hun woning in het Zuid-Hollandse Brielle.