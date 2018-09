Nederlandse jihadbruid: ’Spijt? Het was een leerschool’

De Nederlandse vertrok op haar 19e uit Nederland. In Syrië trouwde ze met een Antwerpse jihadist, waarmee ze een kind kreeg. Nu is ze opnieuw zwanger. Haar man zit in de gevangenis, en zelf verblijft ze in een vluchtelingenkamp.

„Het enige waar ik nu aan denk, is het welzijn van mijn kinderen”, zegt ze in het Vlaamse tv-programma Terzake. „We slapen hier op een matras op de grond, er waren ziektes rond en de winter komt eraan.”

’Geen spijt’

De vrouw, wiens naam onbekend is, wil terug naar Nederland. Dat zal pas mogelijk zijn als het consulaat om uitlevering vraagt, maar onze regering wil Syriëgangers niet helpen bij een terugkeer.

„Ik heb geen spijt. Het was een school voor mij”, zegt ze. „Ik heb veel geleerd. Je ziet dingen, je maakt dingen mee. Bijvoorbeeld dat er een raket op je huis wordt afgevuurd; dat is meer levenservaring dan wat iemand in Nederland meemaakt.”