’Invasie wilde zwijnen Haifa leidt tot echtscheiding’

Dat melden internationale media zoals The Telegraph. De populatie van zwijnen in Israël is de laatste jaren sterk gegroeid. Vooral Haifa wordt onder de voet gelopen door zwijnen en hun kroost. Een vrouw raakte lichtgewond na een aanvaring. Op foto’s is de wanhoop van inwoners te zien.

De situatie zou dermate ernstig zijn dat het een getrouwd stel op het punt staat van een echtscheiding. Zwijnen hebben de achtertuin van het koppel uitgekozen als favoriete stek en de twee verschillen van inzicht over de manier om het probleem aan te pakken, melden Israëlische media.

Een advocaat van de man heeft een brief aan de echtgenote opgesteld. Ze wordt ervan beticht te weinig tegen de dieren te ondernemen. „Ze voedert ze zelfs. Het is echt bizar.” Onverantwoordelijk, vindt de man. „Ik ben bang dat ze mij aanvallen”, schrijft hij. „Ze vallen al mensen in de stad aan. Het is een levensgevaarlijke situatie.”

De vrouw geeft aan dat ze wilde zwijnen leuk vindt, en dat haar echtgenote zelf mag wegblijven als hij zich aan de dieren stoort.