Passagiers moeten mondkapjes op tijdens vlucht en op luchthaven

Volgens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er zorgvuldig gekeken naar het advies. „We houden overeind dat mensen niet in het hoogseizoen moeten gaan als dat kan. De anderhalve meter moet ook nog altijd in acht worden genomen.”

Bovendien moeten regels van luchtvaartmaatschappijen en andere landen strikt worden nageleefd en moet het mondkapje op sommige pekken van de luchthaven worden gedragen. „Als afstand moeilijk kan worden bewaard. Bij het inchecken, de security, de douane en het boarden is dat ingewikkeld”, aldus de bewindsvrouw. „Daar is het dragen van een niet-medisch mondkapje, net als in het ov, verplicht.”

Niet iedereen mag zomaar het vliegtuig in, vertelt de minister. „Je moet vooraf een gezondheidsverklaring hebben. Iedereen is te traceren, je mag geen klachten hebben en er worden steekproeven uitgevoerd om te controleren.” In vliegtuigen van Nederlandse maatschappijen zijn speciale filters aanwezig. „Het RIVM zegt dat risico’s heel erg beperkt zijn, waardoor wij dit verantwoord kunnen doen”, zegt de bewindsvrouw.

Ze snapt dat het vreemd overkomt dat cabines wel vol kunnen zijn, maar bijvoorbeeld een theater niet „Ik kan me best voorstellen dat het vragen oproept. Maar we baseren ons op adviezen van experts.” De minister verwijst voor het exacte verschil naar die kenners. „Ik ben geen viroloog.”

Luchtvaartmaatschappijen hadden de mondkapjes al verplicht gesteld voor reizigers tijdens de vlucht. Volgens Van Nieuwenhuizen hebben vliegtuigen een speciale ventilatie die de lucht in de cabine steeds ververst.