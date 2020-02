Surinaamse Nederlanders voor niks naar Kamer

De Kamer praatte woensdagmiddag met minister Koolmees (Sociale Zaken) over allerlei verschillende pensioenonderwerpen. Daar zou ook het AOW-gat van Nederlandse Surinamers besproken worden. Zij krijgen geen AOW uitbetaald over de jaren waarin zij in Suriname woonden, ook al betaalden ze daar voor de onafhankelijkheid in 1975 wel aan Nederland premie voor.

Het onderwerp zou woensdag op tafel komen, maar de Kamer besloot dinsdagmiddag om het van de agenda te halen en het in een apart overleg te behandelen. Daar waren de bezoekers niet over geïnformeerd. „Het is onhandig dat de agenda dinsdag pas is gewijzigd”, gaf CDA-Kamerlid Omtzigt toe. „Maar het is wel gebeurd met de bedoeling om juist extra tijd vrij te maken voor dit onderwerp.”

Het aanwezige publiek kreeg woensdag dan ook niet meer te horen dan een korte steunbetuiging van de meeste Kamerleden. „Dit onderwerp heeft nooit politieke prioriteit gehad. Maar er lijkt nu brede steun van links en rechts te zijn”, zei GL-Kamerlid Smeulders nog tegen Koolmees. „Misschien bent u de minister die dit kan regelen, de verwachtingen zijn hoog.”