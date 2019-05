Zweeds stel achter tralies om uithongeren kindje (1,5)

De dokter die zich over het meisje ontfermde, had naar eigen zeggen nog nooit zo’n ondervoed kind gezien als het kleine meisje dat afgelopen winter naar het Drottning Silvias ziekenhuis in Gotenburg werd gebracht, zo meldt de Zweedse krant Expressen.

’Universum zorgt voor ons’

„Het universum zorgt voor ons”, zo verklaarde de moeder van het ondervoede kind later aan de politie. Volgens doktoren en het politieonderzoek balanceerde het kind bij opname op het randje van de dood. Maar de artsen wisten uiteindelijk toch haar leven te redden.

’Zon, gelach en knuffels’

De ouders werden uiteindelijk aangeklaagd wegens het aanbrengen van ernstig lichamelijk letsel bij hun dochtertje. Het kind werd na de geboorte niet gewogen of gemeten, nooit onderzocht door een arts en niet gevaccineerd. Bovendien kreeg ze geen voedingssupplementen om de tekorten aan te vullen. „Nee ze kreeg geen druppels of zo. Ze krijgt de zon, gelach en knuffels”, aldus de ouders.

Omdat de ouders dit vanuit hun ideologische overtuiging deden, oordeelde het hof dat het stel met opzet handelde. „Tijdens het verhoor kwam verontrustende informatie over de ideologische houding van de ouders ten opzichte van de behoefte van mensen aan voedsel naar boven. Moeder verklaarde bovendien dat ze ervan overtuigd is dat iemand die zich door een toewijdende training fysiek en mentaal sterk maakt, uiteindelijk zonder voedsel of water kan”, aldus het vonnis.