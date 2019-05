Laatste wens baasje komt uit: gezonde hond ingeslapen

Chesterfield Animal Services, de opvang waar Emma nog verbleef vóór haar dood, heeft nog geprobeerd het inslapen te verhinderen. Manager Carrie Jones zegt tegen NBC12 meermaals te hebben aangegeven dat het hondje herplaatst kon worden. Het bleek tevergeefs: aan het leven van Emma werd op 22 maart een eind gemaakt.

Hondje Emma is bij een dierencrematorium gecremeerd. De as van de hond werd in een urn verwerkt en naar de inmiddels overleden baas gebracht.

Of de vrouw samen met de as van haar hond is begraven, is niet bekend, schrijft ITV News.

Het in laten slapen van een gezonde hond is in Amerika legaal, omdat het volgens de wetgeving aldaar wordt gezien als ’persoonlijk eigendom’. Ondanks dat heeft de zaak voor veel ophef gezorgd in de Verenigde Staten.