Piep irriteert schoonmaker die vriezer uitschakelt: ’Kwart eeuw onderzoek weggevaagd’

Kopieer naar clipboard

De privé universiteit doet onder meer onderzoek naar de ontwikkeling van zonnepanelen. Ⓒ Rensselaer Polytechnic Institute

ALBANY - Een nietsvermoedende schoonmaker is in de Amerikaanse staat New York het middelpunt geworden van een saillante rechtszaak waarin één miljoen dollar schadevergoeding op het spel staat.