LONDEN - Boris Johnson is de torenhoge favoriet onder Conservatieven om May op te volgen als politiek leider van de partij en daarmee als premier. Dat wil echter geenszins zeggen dat hij ook de volgende premier wordt. Dat heeft alles te maken met de opvolgingsprocedure binnen de Conservatieve Partij. Dat is een soort kamikaze voor favorieten.