Twaalf ruitjestruien binnen het uur

— Op zoek naar voorbijgangers in rode windjacks of gescheurde jeans: zo kun je fotograaf Hans Eijkelboom vinden in stadscentra van onder meer Amsterdam, Parijs, Arnhem, Shanghai. Zijn ’fotonotities’ zeggen veel over trends en identiteit. Zaterdag opent een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in Den Haag.