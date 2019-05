EU-burgers moeten overal kunnen stemmen

De actiegroep ’the3million’, die in Groot-Brittannië opkomt voor de circa drie miljoen niet-Britse EU-burgers, zegt honderden klachten te hebben ontvangen en wil dat een onderzoek wordt ingesteld. Op Twitter klagen veel mensen via de hashtag #DeniedMyVote dat hun democratisch recht hen is ontnomen, ook Nederlanders. Eenmaal in het stemlokaal bleken ze er ondanks hun registratie niet terecht te kunnen.

De commissiewoordvoerder in Brussel wees op het EU-handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarin het stemrecht is opgenomen. Vrijdagmiddag zette de commissie een video over de bepalingen in het handvest op Twitter.

