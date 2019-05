Ⓒ DE TELEGRAAF

Raamsdonk - Nederland doet het in zijn broek voor de grote horrorwesp: de Aziatische hoornaar. Deze week stuitte een imker in Raamsdonk op de monsterwesp. Twee jaar geleden werd het beest voor het eerst in Nederland waargenomen. Ook verschillende lezers menen het angstaanjagende en centimetersgrote insect te hebben gezien.